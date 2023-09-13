«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس الأيام القادمة، حسب ما أوضحته الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، وتقارير الطقس اليومية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ تأثير العاصفة دانيال ينتهي غدا، ويعود الاستقرار إلى حالة طقس الأيام القادمة، وتعتبر الظاهرة الجوية الوحيدة هي ظهور غطاء سحابي على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، كما يسود طقس غائم خلال ساعات النهار، يعمل على حجب أشعة الشمس وتسود أجواء خريفية معتدلة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية غير المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الخميس 14-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 15-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.