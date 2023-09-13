مركز السيطرة الموحد في بني سويف يقلل زمن التعامل مع الطوارئ.. كيف يعمل؟

يُعد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام محافظة بني سوبف، والذي جرى إنشاؤه مؤخرا للمساهمة بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة بجميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة استكمالًا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي.

مكونات مركز السيطرة الموحد في بني سويف

وانتهت محافظة بني سويف منذ شهور قليلة من إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة ليضم 16 مقعدًا من جميع جهات الجهات المتعلقة بالأزمات، وجرى اختيار وتدرييب شاغليها من كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز.

أهمية مركز السيطرة الموحد

ويسهم مركز السيطرة الموحد في التدخل السريع خلال حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى تحسين جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية؛ إذ تعتمد الشبكة على نظام اتصالات مستقل عن شبكات الاتصالات المحمولة القائمة، وتستخدم أحدث التكنولوجيات والأساليب المتوفرة حاليًا في مجال الاتصالات.

محافظ بني سويف: المركز يساهم في التدخل السريع وقت الأزمات

من جانبه، أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، ما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي.

محافظ بني سويف: مركز السيطرة يُحسن جودة خدمات الإغاثة

كما أكد المحافظ، أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، إذ أن إنشاء المركز من أهداف رؤية مصر 2030 لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

ويأتي إنشاء المركز في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بالكامل وطبقا للمعايير والمقاييس العالمية.