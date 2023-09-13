معرض لتوزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية على الأولى بالرعاية في قرى طنطا

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، نظمت جمعية الاورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي معرضا جديدا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بقرى منشأة جنزور وصناديد وكفر أبو داوود وعزبة فودة وعزبة العطايا بمركز طنطا فى محافظة الغربية.

تحسين مستوى المعيشة

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة «أنتريهات، وصالونات، وبوتاجازات، وأسطوانات غاز، وثلاجات، وغسالات أتوماتيك، وسجاد، وغرف نوم، ومكاتب، ومراتب، ومفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

تسليم مشروعات متناهية الصغر

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.