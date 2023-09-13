«تعليم القاهرة» تعلن إعادة فتح باب التحويل بين المدارس لمدة أسبوع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مره أخرى ولمدة أسبوع بداية من يوم الأحد 17 سبتمبر الجاري، حتى السبت 23 سبتمبر.

أكدت مديرية التعليم بالقاهرة، في خطاب، أن القرار يأتي نظراً لكثرة حالات انتقال العاملين وأبنائهم للعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك استمرار ورود البت في طلبات التحويل لمرحلة الثانوي العام من الوزارة، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.