تلاميذ المدارس المغربية يقرأون الفاتحة على أرواح ضحايا زلزال الحوز

ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب، اليوم الاثنين، ليسجل نحو 2497 قتيلا، بينما وصل عدد المصابين والجرحى لنحو 2476 شخصا، وفق آخر إحصائيات وزارة الداخلية المغربية، مما جعل التلاميذ والإدارات التعليمية المغربية تخصص وقتا خلال طابور الصباح لقراءة الفاتحة ترحمًا على ضحايا زلزال الحوز.

طلاب يقرأون الفاتحة ترحمًا على ضحايا زلزال المغرب

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، قام طلاب في الإدارات التعليمية والتربوية المختلفة بالمغرب، بقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب، ليلة الجمعة، عددا من المدن والقرى المغربية.

ونشر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجموعة من الصور التي توثق للحظات قراءة الفاتحة ببعض المؤسسات التعليمية، وهي المبادرة التي حرصت على المشاركة فيها مختلف المؤسسات التعليمية بجهات وأقاليم المملكة.

وعلّق الوزير على الصور قائلا: «قراءة سورة الفاتحة، هذا الصباح، ترحما على أرواح ضحايا الهزة الأرضية التي عرفتها بلادنا، بعد تحية العلم، من طرف تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، وكذا كافة الأطر التربوية، بكل ربوع المملكة».

زلزال المغرب

ووقع زلزال المغرب مساء يوم الجمعة الماضية، وأسفر عن وفاة 2497 شخصا، بينما عدد الجرحى إلى 2476، وصل عدد الوفيات إلى 1452 شخصا، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، وأزيلال، وأكادير إداوتنان، والدار البيضاء الكبرى، واليوسفية وتنغير.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الفاجعة المؤلمة.