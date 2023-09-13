طقس الإسكندرية غدا.. انتهاء العاصفة دانيال واستقرار الأمواج وانخفاض الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية غدا استقرارا نسبيا، نظرا لانتهاء العاصفة دانيال، والتي ضربت المدينة على مدار 3 أيام برياح محملة بالأتربة، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

طقس الإسكندرية غدا

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عدم سقوط الأمطار، إضافة إلى هدوء حركة الأمواج، والتي تصل إلى مترين، وهو أمر وصفته هيئة الأرصاد الجوية بأنه معتدل، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا نسبيا، حيث تصل العظمى لـ30 درجة والصغرى 24.

بقايا العاصفة دانيال

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما يحدث في مصر يعد بقايا العاصفة دانيال وهو منخفض جوي أثر على محافظات مصر بشكل عام، وجاء التأثير بشكل أكبر على محافظة مطروح، من حيث الأمطار، فضلا عن المحافظات المطلة على البحر الابيض المتوسط على غرار الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

موعد انتهاء عاصفة دانيال

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد انتهاء عاصفة دانيال في مصر سيكون بحلول يوم الخميس غدا، وبذلك تكون محافظات مصر قد تأثرت من تلك العاصفة لمدة 4 أيام.

وأشارت إلى أنه لم يحدث أي ضرر في المحافظات المصرية، نتيجة تلك العاصفة حيث الأمر اقتصر على سقوط أمطار والرياح المحملة بالأتربة، مشيرة إلى أن الوضع سيشهد ستقرارا بدءً من يوم الجمعة المقبل.