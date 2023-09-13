ارتفاع أعداد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 6 آلاف قتيل

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد مصابي الفيضانات و السيول جراء العاصفة دانيال، إذ بلغت أكثر من 7 آلاف مصاب.

إصابة أكثر من 7 آلاف شخص جراء الفيضانات في ليبيا

من جهته، قال مستشار رئيس البرلمان الليبي فتحي المريمي، إنَّ جلسة البرلمان غدا ستناقش مواجهة تداعيات الفيضانات في ليبيا، مضيفًا أنَّ البرلمان سيبحث غدًا إعادة إعمار المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أنَّ التحقيقات جارية بشأن انهيار السد في درنة، بحسب حديثه لقناة «العربية».

نزوح 6 آلاف شخص بسبب العاصفة دانيال في ليبيا

وتابع مستشار رئيس البرلمان الليبي، قائلًا إنَّ «مساعدات دولية وفرق إنقاذ وصلت إلى درنة»، لافتا إلى أن التقارير تشير إلى تجاوز عدد قتلى الفيضانات 6 آلاف شخص.

ومن جهتها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 6 آلاف شخص من بنغازي والبيضاء والمخيلي بسبب الفيضانات و السيول الناتجة عن العاصفة دانيال في ليبيا.