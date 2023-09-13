هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا بعد انتهاء العاصفة دانيال

شهدت الكثير من المناطق تأثرا كبيرا بالعاصفة دانيال القادمة من اليونان عبر الأراضي الليبية، بسقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، وابتي امتدت لشمال الدلتا وحتى القاهرة والجيزة، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انتهاء العاصفة اليوم على أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كيف تكون حالة الطقس بعد انتهاء العاصفة دانيال؟

أوضحت الدمتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن» أنه بدءا من غد الخميس يكون هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، إذ تبدأ فرص سقوط الأمطار في التلاشي على كافة الأنحاء، ويهدأ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ولكنها تكون رياح طبيعية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت غانم أنه من المتوقع أيضا أن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، لتشهد كاقة الأنحاء استقرار تام في الأحوال الجوية، ويكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.