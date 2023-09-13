مقابر جماعية لدفن جثث ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

أعدت فرق الإغاثة الليبية مقابر جماعية لدفن ضحايا السيول والفيضانات الناتجة عن العاصفة دانيال، والتي دمرت مناطق في مدينة درنة الساحلية الواقعة شرق ليبيا.

العثور على 5000 جثة في ليبيا

وقال مسؤولون ليبيون إنه عثر على ما يزيد عن 5000 جثة حتى الآن في مدينة درنة الساحلية، وتوضع العديد منها في الشوارع حتى يتمكن الأقارب من التعرف عليها، قبل دفنهم في مقابر جماعية.

30 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى في مدينة درنة

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى في مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، بسبب الفيضانات المدمرة التي أحدثتها العاصفة دانيال، مضيفة أن آلاف آخرين أصبحوا بلا مأوى في المدن المجاورة للمدينة المنكوبة.