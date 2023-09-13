صربيا تنشر قوات خاصة على الحدود مع المجر لرصد المهاجرين

أعلنت صربيا، اليوم الأربعاء، عن إرسال قوات خاصة إلى الحدود مع المجر، بعد تكرار محاولات مئات المهاجرين يومياً، لدخول دول الاتحاد الأوروبي، عبر الحدود بين البلدين.

وتنتشر قوات من الشرطة على الحدود بين الدولتين الأوروبيتين منذ فترة طويلة، حيث تقع صربيا على الطريق الرئيسي للاجئين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، الذين يتوافدون بشكل رئيسي عبر تركيا، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

صربيا تلقي القبض على 371 مهاجراً

وأوضحت السلطات في صربيا أنها أرسلت المزيد من أفراد الشرطة في الوقت الراهن، بعدما أفادت منظمات غير حكومية باندلاع أعمال عنف بين جماعات من المهاجرين، نتيجة حرب بين عصابات إجرامية، بينما قال قائد بالشرطة إنها صراعات بين المهاجرين.

وقالت الشرطة الصربية، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إنها ألقت القبض على 371 مهاجرًا على طول الحدود.