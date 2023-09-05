وزيرة رعاية الأسرة في صربيا: نعزز جودة الخدمات الصحية من خلال الرقمنة

قالت داريا كيسك، وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا، إنّ بلادها حاولت العام الماضي تحسين نظام الرعاية الصحية، وخاصة خلال جائحة كوورنا.

وأضافت خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «استثمرنا في البنية التحتية الصحية والخدمات الصحية لتعزيز وتحسين صحة السكان».

وتابعت: «خلال السنوات الثلاثة الماضية قمنا بتوسيع البنية التحتية الصحية لكي تواكب الاحتياجات المتغيرة لسكاننا، وهذا تضمن بناء العديد من المؤسسات الصحية الجديدة وتجديد المؤسسات الموجودة بالفعل حتى تلبي احتياجات السكان، ونحن نعمل على تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة وتحسين البيانات من أجل تعزيز الرعاية الصحية للمرضى».

وواصلت: «نحاول ضمان وجود قوى عاملة كافية في مجال الرعاية الصحية، وهذا مهم جدا، ومؤخرا، عيننا مئات من أفضل خريجي كليات الطب والممرضين والممرضات والعاملين في مجال التكنولوجيا الطبية، ومازال أمامنا الكثير لنبذله من أجل تحسين نظام الرعاية الصحية ببلادنا».