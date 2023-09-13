معرض ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في 4 قرى بالشرقية

تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية، نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، معرضا جديدا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان، لدعم 300 مستفيد بقرى عزبة «نظري ومندلية الكبيرة ومندلية الصغيرة وحوض نجيح» بمركز ههيا في محافظة الشرقية.

إدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية

وقال المحاسب عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، «نسعى لإدخال البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم، والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة».

اختيار الأسر تم وفق معايير أهمها أن تكون بلا عائل

من جهته قال سيد شوربجي، مدير مكتب الأورمان بالشرقية، إنه تنفيذا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تم تنظيم المعرض اليوم الأربعاء، بقاعة نظري بدءً من الساعة 10 صباحأ الى الساعة الثانية ظهرًا، مؤكدًا أن اختيار الأسر تم وفق معايير، أهمها أن تكون بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه.

واوضح سيد شوربجي، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر، في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس، يأتي استكمالا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الفقيرة في محافظة الشرقية، من توزيع مساعدات موسمية ومشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان.