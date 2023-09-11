محافظ الشرقية: إعفاء أبناء الأسر الأولى بالرعاية من المصروفات الدراسية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإعفاء أبناء السر الأولى بالرعاية من المصروفات وتوفير المستلزمات المدرسية لهم، وذلك خلال استقباله 9 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها.

اهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من محافظة الشرقية بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عاما خاصا لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوي القدرات الخاصة، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والفقراء ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر فقراً، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

صرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ3 أسر

وكلف محافظ الشرقية مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ3 أسر من الأسر الأكثر احتياجا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم.

توفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص

كما كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ5 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي وأن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة، كما كلف بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية وتسهيل الإجراءات الخاصة بإجراء عملية جراحية للمواطن «ع. أ .م» من مركز الزقازيق على نفقة الدولة لكونه يحتاج لعملية ترقيع عظام.

كما كلف محافظ الشرقية مدير تمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل إجراءات حصول المواطنة «هـ. ع .ح» على قرض لتبدأ مشروع صغير يساعدها على إعالة اسرتها، كما طالب المحافظ من رئيس قطاع جنوب الشرقية للكهرباء بتقسيط مديونية الكهرباء للمواطن «ع. أ .م» من مركز منيا القمح لكونه يعول اسرة من 6 أفراد بينهم اثنين من ذوي الهمم.

كما تقدم المواطن «م .ح .م» من عزبة هيلانة التابعة لمركز ديرب نجم بشكوى يتضرر من ضعف التيار الكهربائي بالعزبة نظراً لوجود 3 مصانع بالعزبة، ليكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بمراجعة تراخيص هذه المصانع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم وجود ترخيص لها، كما كلف رئيس قطاع جنوب الشرقية للكهرباء بقياس شدة التيار الكهربائي بالعزبة وسرعة تقوية التيار الكهربائي في المناطق المتضررة.