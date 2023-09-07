وفد فلبيني من وكالة الفضاء يزور مصر لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور جاي جين بيريز، نائب المدير العام لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بوكالة الفضاء الفلبينية، والوفد المرافق، في زيارة رسمية لمقر الوكالة بمصر.

تهدف الزيارة لإجراء مناقشات أولية حول سبل تعزيز التعاون بين الوكالتين في مجال استكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

أنشطة وكالة الفضاء المصرية في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء

وخلال الزيارة، تم تقديم نظرة عامة حول برامج وأنشطة وكالة الفضاء المصرية في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور شريف صدقي، الذي أعرب عن سعادته بزيارة الوفد الفلبيني، وأشاد بالفرص المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الفضاء.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية.

وتمت مناقشة عدة مجالات، من بينها تكنولوجيا علوم الفضاء، وعلوم البيانات، والمسح والتصوير الفضائي، ومعالجة الصور، وتطبيقاتها المتنوعة في العديد من المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وختم الدكتور شريف صدقي، حديثه، بتعبيره عن استشراق آفاق التعاون المثمر بين البلدين، وأمنياته بأن تكون الاجتماعات القادمة إيجابية ومثمرة، وتحقق أهداف التعاون المشترك في مجال توطين تكنولوجيا الفضاء، وأن تعزز هذه الزيارة التواصل الدولي في مجال الفضاء وتعكس التزام مصر والفلبين بالتعاون العلمي والتكنولوجي في هذا المجال الحيوي.