وكالة الفضاء المصرية: نمتلك أكبر مركز تجميع أقمار صناعية في الشرق الأوسط

تحدث دكتور شريف الألفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن كيفية التعظيم من تكنولوجيا الفضاء، كي تكون مصر بوابة أفريقيا في هذا المجال،

التكنولوجيا وموارد الدولة

وقال شريف خلال لقائه بقناة الحياة: «التعظيم من تكنولوجيا الفضاء من الممكن أن يكون مورد من موارد اقتصاد الدولة، يوجد عدد كبير من الأقمار في الوقت الحالي، بالتعاون مع الصين وعدد من الدول الأخرى».

وأضاف شريف: «هدفنا مساعدة عدد كبير من الدول في هذا المجال ونتعاون مع دول أفريقيا ودول أخرى».

وأكمل: «لدينا في الوكالة أكبر مركز في تجميع الأقمار في الشرق الأوسط، وحجمها يصل لـ650 كيلوجرام، ونقدر نجمع به الأقمار التي تحقق التنمية المستدامة، التي تصبو إليها الدولة المصرية، ولدينا جميع الأهداف».

القمر الصناعي الطائر

وأضاف شريف: «لدينا نموذج قمر صناعي طائر سيتم إطلاقه في أكتوبر المقبل، والهدف منه تصوير دقته تصل لـ2 متر، ونرى به الشواطئ، ونرى به النحر والتآكل إذا حدث».