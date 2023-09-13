«المصريين الأحرار» يكلف مصطفى الخيال مساعدا للأمين العام بشمال الصعيد

أصدرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارا بتكليف مصطفى محمد عبد العزيز علي الخيال، قائماً بأعمال مساعد الأمين العام لقطاع شمال الصعيد، وصدق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب على القرار.

قانون الأحزاب السياسية

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 77 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للحزب.

السيرة الذاتية لمصطفى الخيال

وجدير بالإشارة، أن مصطفى الخيال له باع في الفن التشكيلي حيث مجال دراسته الفنون التشكيلية، وإدارة الأعمال، ومن الرواد في فن النحت، إذ شارك في العديد من المعارض المحلية والدولية.

كما ساهم في تصميم وتنفيذ العديد من مداخل وتطوير عواصم المدن الجديدة والمحافظات وأعمال الميادين التذكارية، ومشروعات حياة كريمة في القرى، وبعض مشروعات الإسكان الخاصة الأخرى.

وله باع في العمل العام وعضو مؤسس اتحاد أهالي الجيزة، وحاصل علي دورات دراسات أكاديمية ناصر العسكرية، وكان مساعد الأمين لجبهة دعم الوطن بمنطقة سيناء ومدن القناة، وواحد من قادة حملة كمل جميلك محافظة الجيزة، وله العديد من الأنشطة الخدمية والمجتمعية.