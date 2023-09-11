«المصريين الأحرار» يعزي الشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال.. ويدشن غرفة عمليات للمتابعة

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، عن خالص تضامنه مع دولة ليبيا الشقيقة، في مصابها الأليم جراء العاصفة دانيال، التي ضربت العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد.

وتقدم حزب المصريين الأحرار، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشعب المصري، ببالغ العزاء والمواساة للدولة الليبية الشقيقة في ضحايا الإعصار، مع دعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تعبر ليبيا تلك الأزمة بسلام ويحفظ بلادنا وأشقاءنا من كل سوء.

غرفة عمليات بمحافظة مطروح

كما وجّه الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بتأسيس غرفة عمليات بمحافظة مطروح، بقيادة سلطان الشيخ، أمين الحزب بالمحافظة، عضو الهيئة العليا، لمتابعة مجريات الساحة وتبعات الحالة في الأراضي الليبية، والمساعدة بما يتسنى من إمكانيات.

الرئيس السيسي يعزي الشعب الليبي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء إلى الشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معا».