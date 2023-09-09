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«شباب المصريين الأحرار»: مشاركة الشباب في اتحادات الطلاب خطوة لكسب الخبرات

كتب:

يسرا البسيوني
12:11 م | السبت 09 سبتمبر 2023
صالون التنسيقية

صالون التنسيقية

قال محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، أن انضمام الشباب للاتحادات الطلابية في الجامعات هي أول خطوة صحيحة لكسب الخبرات والتأهيل للعمل السياسي والحزبي، مشيرًا إلى أن حزب المصريين الأحرار به قيادات واعدة من الشباب.

أهمية التمكين السياسي للشباب

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل».

وأكد مخاليف، على أهمية التمكين السياسي للشباب من خلال دورات تدريبية ومشاركتهم في الندوات والمؤتمرات والفاعليات السياسية، التي تتميز بزخم كبير واكتسابهم الخبرات.

أدار الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون كل من الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ورانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومحمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

صالونات التنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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بقلم يسرا البسيوني