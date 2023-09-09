الآلاف ينضمون لـ«حملة المصريين الأحرار» دعما لترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية

استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار «الحزبية الشعبية» لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لماراثون الرئاسة، آلاف الطلبات من الانضمام كتابيا وإلكترونيا بينهم شخصيات عامة ونخب في المجالات المختلفة، وامتدت طلبات المشاركة حتى أهالينا في النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة.

استجابة لطلبات ورغبات الأهالي

ووجّه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، جموع قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات بالنزول للشارع مع المواطنين استجابة لطلبات ورغبات الأهالي عن تأييدهم والانضمام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

الحملة الشعبية للمصريين الأحرار

ولاقت الحملة الشعبية لـ«المصريين الأحرار» انضماما غفيرا من عموم المصريين باختلاف الأعمار ومختلف المحافظات والمراكز وصولا إلى النجوع من أسوان وحتى مطروح؛ ويواصل أبناء الحزب اللقاءات المباشرة مع الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، والاختيار الأصوب لصالح مصر وأهلها.

ويواصل الحزب باختلاف المستويات التنظيمية تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى لحملة مرشح الحزب الرئاسي سواء من التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستي والرقابة والرصد، والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزيا وفرعيا للمتابعة عن كثب خلال مجريات العملية الانتخابية.

وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أولوية التعامل المباشر مع الشارع والتلاحم في لقاءات مصغرة وطرق الأبواب والوصول لكل فئات المجتمع المصري لإعلاء الوعي وتوضيح الصورة الحقيقة لمسار الدولة المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الإشاعات التي يبثها المغرضون.

وأوضح أن النزول للشارع للحوار مع الناس والتوضيح ومواجهة المغالطات هي الخطوة الثالثة في المرحلة الأولى لحملة الحزب الشعبية لترشيح الرئيس السيسي، وما زالت تواصل الحملة جهودها علي الأرض بكل قوة وعزم.

وأكد أن الحملة تواصل جهودها علي الصعيدين الداخلي والخارجي سواء من توضيح الحقائق باللغات المختلفة أو من خلال التواصل مع المصريين بالخارج ومسؤولين برلمانيين لدول خارجية لإغلاق الباب أمام محاولات حفنة من الكارهين عرقلة مسيرة مصر الرائدة.

وكان حزب المصريين الأحرار أجمع في 30 يونيو الماضي اعتبار الرئيس عبدالفتاح السيسي مرشحا رئاسيا للحزب والعمل على ذلك في حملة حزبية شعبية قوية تعمل على 4 مراحل بدأت بالجزء الأول من نشر اللافتات المضيئة والتدريبات الشبابية للحملة والمنضمين، والنزول للشارع واللقاءات المباشرة، وسيتم إعداد فيديو توضيحي موجز عقب انتهاء كل مرحلة من حملة المصريين الأحرار الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس.