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محمد إسماعيل عبد الحافظ: «والدي كان شيخ عرب لا يعتمد على النجم الأوحد»

كتب:

حسن سمير
07:12 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الفنان محمد عبد الحافظ

الفنان محمد عبد الحافظ

قال الفنان محمد عبد الحافظ نجل المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ إنه إذا توافرت الإمكانيات الحالية للمخرج الكبير في وقته لكان قد صنع تاريخا أكبر مما صنعه للفن المصري: «كان بيغزل برجل حمار ولو التطوير الحالي مع واحد زي إسماعيل عبد الحافظ أو يحيى العلم أو أي حد من الأسماء الكبيرة، ماذا كانوا قدموا لنا؟».

والدي شيخ عرب

أضاف عبد الحافظ، في لقائه ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC: «والدي كان شيخ عرب، وكان يتعامل بأصوله مع الناس، وكان بسيط جدا وأي مشكلة مع الفنانين يحلها لأنه أب لهم، لذلك كان الفنانين يحبون عم إسماعيل ويعشقونه، لأنه كان يعاملهم كوالدهم، وكان هذا حافز كبير لأن يخرجوا أفضل ما فيهم من فن».

إسماعيل عبد الحافظ يعلم الفنانين احترام المواعيد

وأكمل: «إسماعيل عبد الحافظ ماكنش عنده نجوم، ودي كانت عبقريته، ولما المسلسل يكون عليه إسماعيل عبد الحافظ يباع، والشعب المصري كان كله بيقعد يشوف المسلسل، فكانت عبقريته ألا يعتمد على نجم فعندما يعتذر لا يتكلم معه مرة أخرى فكان يعلم النجوم المواعيد والاحترام وأن تأتي في معادك وتكون حافظا للمشهد، وكان يتعامل معي مثل أي فنان في التصوير».

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