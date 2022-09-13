إسماعيل عبدالحافظ «شيخ المخرجين».. 10 أعوام على رحيل صاحب ليالي الحلمية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إسماعيل عبدالحافظ.. شيخ المخرجين»، تزامنا مع مرور 10 أعوام على وفاة صاحب ليالي الحلمية وشريك نجاح أسامة أنور عكاشة في العديد من الأعمال الخالدة، هو مخرج الشعب إسماعيل عبدالحافظ.

تخرّج إسماعيل عبدالحافظ في كلية الآداب قسم لغات شرقية

ووُلد «عبدالحافظ»، في الخامس عشر من مارس بمحافظة كفر الشيخ، وتخرّج في كلية الآداب قسم لغات شرقية جامعة عين شمس عام 1963م بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ورفض العمل معيدا بالكلية لحصوله على خطاب تعيين بالعمل في الإذاعة والتلفزيون.

انتقل عام 1965 في مراقبة المسلسلات

وعمل سنة 1963م كمساعد مخرج في مراقبة برامج الأطفال، ثم انتقل عام 1965 في مراقبة المسلسلات، وشكّل ثنائيا استثنائيا مع صديقه أسامة أنور عكاشة في تقديم مدرسة درامية جديدة قائمة على مناقشة القضايا المصرية في إطار مجتمعي جاد.

توقف «عبدالحافظ» عن الإخراج بعد وفاة أسامة أنور عكاشة

أخرج «عبدالحافظ»، الكثير من المسلسلات إلى النور، بقيت خالدة في تاريخ الدراما المصرية، من بينها، «الوسية، ليالي الحلمية، امرأة من زمن الحب، المصراوية وعفاريت السيالة»، ثم توقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسامة أنور عكاشة عام 2010 حزنا عليه.