فرحة أهالي الغردقة بتسليم 28 مسكنا بالروضة بديلا للعشوائيات (صور)

سلَّمت أجهزة مدينة الغردقة، برئاسة اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، أمس الأربعاء، عددا من مساكن الروضة بديلة العشوائيات بحي الروضة جنوب مدينة الغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وسط فرحة الأهالي.

تسليم وحدات سكنية بحي الروضة

حرص رئيس المدينة على تسليم الوحدات للأهالي بمنطقة الروضة البديلة للعشوائيات بالغردقة بعد تنفيذ 28 قرار إزالة بمنطقة زرزارة ونقلهم إلى مساكن الروضة وتوفير وحدات آمنة ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حياه كريمة للمواطنين

وأشار اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى فرحة الأهالي بالمساكن الجديدة ووجهوا الشكر لمحافظ البحر الأحمر والرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بتوفير حياه كريمة للمواطنين.

إزالة المناطق داهمة الخطورة بالغردقة

ونفذت أجهزة مدينة الغردقة أمس الأربعاء، برئاسة اللواء ياسر محمد حماية حملة لإزالة 28 منزلا عشوائيا بمنطقة زرزارة وذلك بعد تعاقدهم على المساكن البديلة بمنطقة مساكن الروضة جنوب مدينة الغردقة.