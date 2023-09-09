رحلة 5 أيام إلى مدينة الغردقة بأقل سعر.. صيّف وجدد نشاطك قبل الدراسة

يتطلع الكثيرون للتجديد وتغيير الروتين المستمر بممارسة أنشطة ترفيهية تجدد طاقتهم وحيوتهم، وقبيل بدء العام الدراسي الجديد، توفر وزارة الشباب والرياضة رحلات لقضاء إجازة مصيف بمدينة الغردقة ضمن الفوج السابع من مبادرة صيف شبابنا اعرف بلدك.

وأوضحت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة أنه يبدأ الحجز في الفوج السابع لرحلات اعرف بلدك والتي تنطلق متجهة إلى مدينة الغردقة، والحجز متاح للشباب من محافظات الإسماعيلية ودمياط، خلال الفترة من 18-9-2023 حتى 22-9-2023.

تفاصيل رحلة الغردقة ضمن مبادرة صيف شبابنا

وذكرت الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة تفاصيل رحلة الغرقة على النحو التالي:

- مدة رحلة الغردقة 5 أيام بـ4 ليالي.

- المرحلة العمرية للاشتراك في الرحلة من 18 إلى 40 سنة.

قيمة الاشتراك: 900 جنيه للفرد

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

كيفية الاشتراك في رحلة الغردقة

أوضحت الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة الاشتراك في رحلة الغردقة على النحو التالي:

- لاشتراك في رحلة الغرقة يكون من خلال الرابط الالكتروني من هنــــــــا.

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الالكتروني «فيزا كارت».

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

محظورات في رحلة الغردقة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

الاستعداد لانطلاق رحلة الغردقة

- التجمع الساعة 5 صباحا من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط والساعة 7 صباحا من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية.

جولات حرة ضمن رحلة الغردقة

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة، ويحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسئولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.