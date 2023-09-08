س وج.. كل ما تريد معرفته عن طرح شقق الإسكان الجديدة

أعلن مصدر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، متوقعا أن يكون الطرح في نهاية العام الحالي 2023، موضحا أن الوحدات ستكون بمساحات تتراوح من 75 حتى 90 مترا مربعا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، س وج كل ما تريد معرفته عن شقق سكن لكل المصريين.

ما هي أسعار وحدات سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل؟

أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن مبادرة سكن كل المصريين ستكون من 245 حتى 360 ألف جنيه، كما أن الاختلاف في أسعار الوحدات سيكون بسبب نسب التميز.

ما شروط الحصول على الوحدة السكنية؟

- ألا يكون المتقدم سبقت له الاستفادة من طروحات الإسكان سابقا.

- ألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة.

- ألا يزيد دخل الفرد عن 4500 جنيه في حالة كونه أعزب.

- ألا يزيد دخل الأسرة عن 8000 آلاف جنيه للزوج والزوجة معا.

ما خصائص شقق سكن كل المصريين؟

- الوحدات ستكون كاملة التشطيب والمرافق.

- الوحدات مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

ما هي أسعار وحدات سكن كل المصريين وأنظمة السداد؟

- تتراوح الأسعار من 245 حتى 360 ألف جنيه.

- مقدم الحجز سيتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه

- يتم تقسيط ثمن الوحدة على 20 سنة.

ما المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق؟

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم هو وزوجته إن وجدت بشرط أن تكون البطاقات سارية.

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

ما هي خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين؟

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماع ودعم التمويل العقاري من هنــــــا، بعد أن يتم الإعلان عن الطرح رسميا في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- الدخول على تسجيل رغبة الحجز.

- رفع المستندات المطلوبة.