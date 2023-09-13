خالد الجندي: أدعم وطني ولا أنتظر منصبا ولا وزارة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يدعم وطنه ولا ينتظر منصبا ولا وزارة، لافتا إلى أنه حتى المحاضرات التي يلقيها لا يتلقى أجرا عليها، ويطبع كتب ويوزعها لنشر العلم.

ربنا كرمنا برئيس يبني الوطن

تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء: «إحنا ربنا كرمنا برئيس يبني الوطن، ويصلح ما تم إفساده منذ 40 عاما، شوفوا اللى حصل فى البلدان اللي جنبنا مدن وقرى اختفت، عشان مفيش بنية تحتية».

إحنا عندنا بنية تحتية وقيادة واحدة

واستكمل: «إحنا عندنا بنية تحتية وقيادة واحدة، علينا الالتفاق حولها، شوفوا مشروع حياة كريمة اللي بيعمر القرى وبيعمل بنية تحتية، شوفوا الدول اللى اختفت فيها القرى عشان مفيش إصلاح ولا قيادة سياسية واحدة، ومفيش عمل على إصلاح البلاد».