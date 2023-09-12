خالد الجندي يستشهد بمقال لستيف جوبز عن السعادة الحقيقية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الملياردير ستيف جوبز، أحد أقطاب الأعمال في الولايات المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة أبل توفي عن عمر ناهز 56 عامًا من سرطان البنكرياس.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «الراجل خلف ثروة قدرها 7 مليارات دولار، يعنى أحفاد الأحفاد مش هيقدروا يخلصوها، لكنه كتب مقال في غاية الأهمية قبل وفاته بأيام قليلة».

حياتي هي جوهر النجاح

وقرأ الجندي المقال على الهواء: «من وجهة نظري الآن حياتي هي جوهر النجاح، لكن ليس لدي فرح كبير بما أملكه.. في النهاية الثروة أصبحت مجرد رقم أو شيئا من الأشياء التي اعتدت عليها».

وأنهى الجندى حديثه: «سعادتك الداخلية الحقيقية لا تأتي من الأشياء المادية التي تملكها، سواء كنت تسافر في الدرجة الأولى، أو الدرجة الاقتصادية.. إذا تحطمت الطائرة، تحطم معها الجميع.. لذا، آمل أن تفهم أنه عندما يكون لديك هدف سامٍ في الحياة، ويكون لك مآثر أسعدت بها الغير، فهذه هي السعادة الحقيقية».