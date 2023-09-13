ريهام عبد الحكيم عن حفلها في الأوبرا: سعيدة بردود الفعل الجميلة

أعربت الفنانة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم بدار الأوبرا، الأحد الماضي، ورفع شعار كامل العدد.

‎ونشرت ريهام عبد الحكيم عبر حسابها على «إنستجرام»، صورا من الحفل وعلقت: «سعيدة جدا بردود الفعل الجميلة اللي وصلتني بعد حفلي بالأوبرا.. أشكركم لحضوركم وتشجيعكم المتواصل وحبكم الواضح في كل تحية وكل لقاء، وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله»

حفل ريهام عبد الحكيم في عمان

روجت الفنانة ريهام عبد الحكيم، منذ أيام، عبر حسابها، لحفلها الغنائي الجديد في عمان، وكتبت: «هستناكوا يوم 14 سبتمبر في عمان مع الفنان الكبير مدحت صالح بقياده المايسترو ناير ناجي في حفل صوت السينما عشان نستمتع».