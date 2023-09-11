ريهام عبد الحكيم تروج لحفلها في عمان بمشاركة مدحت صالح.. (فيديو)

روجت الفنانة ريهام عبد الحكيم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي المقرر إحياؤه في عمان بمشاركة الفنان مدحت صالح.

ونشرت ريهام فيديو، قالت فيه «هستناكوا يوم 14 سبتمبر في عمان مع الفنان الكبير مدحت صالح بقياده المايسترو ناير ناجي في حفل صوت السينما عشان نستمتع».

حفل ريهام عبد الحكيم بمهرجان الموسيقى العربية

وتستعد ريهام عبد الحكيم لحفلها الغنائي المقرر إقامته، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، والمقرر يوم 10 سبتمبر، الذي روجت له عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «هكون معاكوا في فاصل غنائي بحفل أنغام خالده يوم 10 سبتمبر في افتتاح الموسم الموسم الفني للموسيقى العربية على المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد عامر وفرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية».