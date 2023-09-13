محافظ الجيزة يعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.. انتهاء الصيانة
كتب:
كريم روماني
07:18 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
اللواء أحمد راشد
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفاصيل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة بقطاع التعليم، وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة وإجراء الصيانات اللازمة للمدارس القائمة بالفعل، وفق تقرير رسمي له.
إجراءات خاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد في الجيزة
- الانتهاء من 114 مشروع صيانة شامل للمدارس في الجيزة.
- مشروعات صيانة المدارس تكلفت 301 مليون و500 ألف جنيه
- جار العمل في 11 مشروع صيانة متكاملة أخرى لمدارس بتكلفة تصل إلى 46 مليون جنيه.
- إجمالي مشروعات الصيانة 125 مشروع صيانة بتكلفة إجمالية 347 مليون جنيه.
- تهيئة المباني المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة.
- المرور على جميع المدارس في مختلف أنحاء المحافظة.
- عمل مسح شامل لكل المنشآت التعليمية ومراجعة شروط الأمن والسلامة.
- إعداد تقرير حول موقف المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.
- سرعة الانتهاء من كل أعمال البناء والصيانة للمدارس في موعدها المحدد.
- الانتهاء من توزيع المقاعد المدرسية بالمدارس التي تجري الأعمال الإنشائية والصيانة لها.
- توريد 2000 ديسك مدرسي، وجار توزيعها على بعض المدارس القائمة بالقرى والمدن والمراكز والأحياء.
- تجهيز المدارس وتوفير كل الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية ضمن أهداف خطة التنمية.