محافظ الجيزة يعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.. انتهاء الصيانة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفاصيل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة وإجراء الصيانات اللازمة للمدارس القائمة بالفعل، وفق تقرير رسمي له.

إجراءات خاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد في الجيزة

- الانتهاء من 114 مشروع صيانة شامل للمدارس في الجيزة.

- مشروعات صيانة المدارس تكلفت 301 مليون و500 ألف جنيه

- جار العمل في 11 مشروع صيانة متكاملة أخرى لمدارس بتكلفة تصل إلى 46 مليون جنيه.

- إجمالي مشروعات الصيانة 125 مشروع صيانة بتكلفة إجمالية 347 مليون جنيه.

- تهيئة المباني المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة.

- المرور على جميع المدارس في مختلف أنحاء المحافظة.

- عمل مسح شامل لكل المنشآت التعليمية ومراجعة شروط الأمن والسلامة.

- إعداد تقرير حول موقف المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

- سرعة الانتهاء من كل أعمال البناء والصيانة للمدارس في موعدها المحدد.

- الانتهاء من توزيع المقاعد المدرسية بالمدارس التي تجري الأعمال الإنشائية والصيانة لها.

- توريد 2000 ديسك مدرسي، وجار توزيعها على بعض المدارس القائمة بالقرى والمدن والمراكز والأحياء.

- تجهيز المدارس وتوفير كل الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية ضمن أهداف خطة التنمية.