بعد أيام من زلزال المغرب.. العالم الهولندي يتوقع تسونامي بهذه الدول

توقع العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، حدوث تسونامي خلال الفترة المقبلة، نتيجة أنشطة زلزالية في الأسبوع المقبل، وذلك بعد شهور من توقعه حدوث زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب البلدين في مطلع فبراير الماضي، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل وجريح، بالإضافة إلى توقع حدوث هزة أرضية قوية، قبل أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية ليلة الجمعة/ السبت، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن سقوط نحو 3 آلاف قتيل، وفق تقديرات أولية.

العالم الهولندي يتوقع حدوث تسونامي بهذه الدول

وتوقع العالم الهولندي حدوث تسونامي نتيجة بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، وكذلك في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

وتابع «هوجربيتس» في تدوينة جديدة: «من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر.. إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل، فقد أن يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقاً، وإذا حدث ذلك، فسوف ينتج عنه تسونامي، ويجب أن تكون على دراية بذلك».

زلازل وتسونامي في توقعات جديدة للعالم الهولندي

وواصل العالم الهولندي: «علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط، إنها ظاهرة معروفة فى علم الزلازل أنه غالبًا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى، ثم لدينا عدة أيام، وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر، لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 سبتمبر، ولا ينبغي الاستهانة بها».

توقعات العالم الهولندي حول تسونامي

وبالنسبة لهندسة الكواكب والقمر التي ستحدث خلال الأيام المقبلة، قال العالم الهولندي إنه سيكون هناك بضعة اقترانات كوكبية، مشيراً إلى أنه يوم 14 سبتمبر، سيكون هناك اقترانات بين عطارد والمريخ والشمس، تليها قمم القمر، خاصة بسبب ظهور القمر الجديد في وقت مبكر من اليوم الخامس عشر، وسوف يتداخل هذا مع اقتران القمر مع نبتون.

وتابع أن «هناك زوايا شبه قائمة مع كوكب الزهرة والمشترى، لذا يمكن أن نشهد بعض الأنشطة الزلزالية يومي 15 و16 سبتمبر، قد تتخطى 5.6 درجة، وربما حتى في نطاق 6 درجات، حيث أن ذلك يعتمد على حالة القشرة الأرضية، ومستويات التوتر التي لا نستطيع قياسها».

تسونامي على رأس تنبؤات عالم الزلازل الهولندي

وأشار إلى أنه في يوم 16 سبتمبر، سيكون هناك اقترانات أخرى بين الشمس وعطارد والمشتري، سوف يتقارب مع اقتران القمر مع المريخ، إلا أن ما هو أكثر أهمية هو قمة قمرية عالية، وقمة كوكبية تتقارب في يوم 19 سبتمبر، لافتاً إلى أنه «في أسوأ السيناريوهات، يمكننا أن نرى زلزالاً بقوة 7 درجات على مقياس ريختر».

وأضاف: «أعتقد أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر ستكون أكثر أهمية، بسبب تقارب تضاريس الكواكب والقمر»، مؤكداً أنه لا يمكن تجنب هذه الكوارث، معرباً عن تمنياته بالسلامة لمتابعيه وللجميع.