انطلاق معرض دمنهور السادس للكتاب 26 سبتمبر.. عروض فنية وورش عمل

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، انطلاق فعاليات معرض دمنهور السادس للكتاب خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق 19 سبتمبر من كل عام.

موعد معرض دمنهور السادس للكتاب

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أهمية معرض دمنهور السادس للكتاب في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية، وغرس قيم الولاء والانتماء ورفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء المحافظة، إضافة لدوره المهم بالنسبة للنشء والشباب.

وأوضحت «بلبع» أن معرض الكتاب هذا العام سيشهد حراكاً ثقافياً غير مسبوق، وسيتضمن عديدا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة لتواصل البحيرة عاماً بعد عام النجاح والتميز.

مسرح وذكاء اصطناعي

يشار إلى أنه يشارك في معرض هذا العام نخبة من مثقفي البحيرة ونجوم الإعلام والفكر والأدب وخبراء الاقتصاد والسياسة، وسيتضمن محاور فكرية وثقافية وفنية وورش الكاريكاتير وعروض مسرح وذكاء اصطناعي وزراعة الأسطح.

ويشارك أيضا عدد كبير من دور النشر المختلفة، وسيتم تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والإبداعية والترفيهية للطفل على مدار اليوم، إضافة إلى عروض فنية لفرق هيئة قصور الثقافة.