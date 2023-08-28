انطلاق معرض الكتاب القبطي في الكاتدرائية المرقسية 16 نوفمبر المقبل

أعلنت أسقفية الشباب، برئاسة الأنبا موسى، انطلاق معرض الكتاب القبطي والأيقونة القبطية في دورته الحادية عشر في الفترة من 16 نوفمبر حتى 26 نوفمبر المقبل، داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

معرض الكتاب القبطي

ويشارك في المعرض عدد من دور النشر التابعة للأديرة القبطية وكنائس في مصر والمهجر، ويضم المعرض الكتب الخاصة بأمور الخدمة والتعاليم والشباب والمجتمع، إضافة إلى كتب تعاليم الآباء والتاريخ الكنيسي.

ويتزامن الاحتفال بافتتاح معرض الكتاب القبطي، مع احتفال الكنيسة بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس على الكرسي المرقسي.

وتحرص أسقفية الشباب كل عام على إقامة معرض الكتاب القبطي بالتزامن مع الاحتفال بتجليس البابا على عرش كرسي الإسكندرية، حيث انطلق المعرض لأول مرة في العيد الأول لتجليس البابا تواضروس.

اهتمام الكنيسة بالتعليم

يأتي ذلك في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعلم والثقافية، حيث ترى أن التعليم والتنمية هما قدمان تسير بهما من جيل إلى جيل.

وذكر البابا تواضروس في تصريح سابق له، أن الكنيسة ساهمت مع الدولة المصرية في إنشاء العديد من المدارس العامة، ولها دور أيضًا في التعليم الروحي من خلال الكليات اللاهوتية ومدارس الأحد التي مر على تأسيسها 105 أعوام.