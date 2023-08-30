«ثقافة السويس»: أكثر من 30 دار نشر تشارك في معرض الكتاب بالمحافظة

قال عبد المنعم محمود حلاوة، مدير عام فرع ثقافة السويس، إن وزارة الثقافة تحاول دائمًا توصيل الخدمة لكل المحافظات، موضحا أن المعرض الرئيسي للكتاب يقام بشكل مستمر في القاهرة، ومعرض الكتاب بالسويس هذه السنة مختلف بشكل كبير عن السنوات الماضية.

المعرض موجود في مكان مميز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «دي إم سي»، أن المعرض يتميز بأنه موجود في مكان مميز «ممشى أهل السويس»، ويشترك في المعرض أكتر من 30 دار نشر، بالإضافة إلى مشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة، وقد شهد المعرض إقبالا غير عادي.

وتابع: «بنقفل في وقت متأخر بعد منتصف الليل، وبيبقى فيه ناس واقفة وعايزة تشتري، كمان فيه كتاب متاح للناس من جنيه لـ24 جنيها، والوزارة توفر دعم على الكتب، بالإضافة الى أن دور النشر عاملة كتب على مستوى عالي، وبتقدم الخدمة بطريقة جيدة وفيه حاجات تفاعلية للأطفال»، بالإضافة إلى وجود أنشطة فنية وكل يوم احتفالية، وأنشطة مختلفة للأطفال منها رسم على الوجه وتعليم الرسم وأنشطة تعليمية للأطفال.