آلاف المواطنين يشاركون في فعالية «يوم في حب مصر» بالمنوفية (صور)

توافد الآلاف من المواطنين لحضور فعالية «يوم في حب مصر» ضمن مبادرة «كتف في كتف»، التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محافظة المنوفية داخل ستاد جامعة المنوفية بشبين الكوم، وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وسط سعادة كبيرة وغامرة بين المواطنين.

رفع أعلام مصر

ورصدت عدسة «الوطن» فرحة المواطنين داخل ستاد الجامعة، وتوافد الآلاف من محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة للمشاركة في فعالية «يوم في حب مصر» ضمن مبادرة «كتف في كتف» حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي برفقة أسرهم وذويهم.

نقلة عظيمة وإنجازات ملموسة

وأكد أحمد الشيخ، أحد الشباب المشاركين في الفعالية، لـ«الوطن»، أن وجود عدد كبير في الحفل داخل الاستاد دليل على حب المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب الإنجازات العظيمة التي شهدتها البلاد وتحديدا محافظة المنوفية، ونجاحه في إدارة الأزمات بحنكة وذكاء.

وتتضمن الفعالية حفلا غنائيا ضخما يحيه المطرب المصري حكيم.

وتقام الاحتفالية في ستاد جامعة المنوفية بشبين الكوم بالتعاون مع محافظة المنوفية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة ولفيف من قيادات المحافظة.