توزيع 845 كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية بقنا ضمن «كتف في كتف»

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، بالتعاون مع مكتب مشروعات جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 845 كرتونة مواد غذائية على 4225 مستفيدا من الأسر الأولى بالرعاية بقرى بهجورة وأولاد نجم والهيشة البحرية وعزبة داود مركز نجع حمادي وقرى العسيرات وخارفة وكوم البيجا مركز فرشوط بمحافظة قنا .

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة قنا وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

«تضامن قنا» تشيد بدور التحالف الوطني

وأشاد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المبارك، سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.

توزيع كراتين غذائية تحت إشراف وزارة التضامن

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.