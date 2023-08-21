إلزام محافظة المنوفية بدفع 492 ألف جنيه اشتراكات تأمينية عن 81 عاملا مؤقتا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بسداد الاشتراكات التأمينية عن (81) عاملا مؤقتًا بنظام اليومية خلال الفترة من 1-7-2016 حتى 30-9-2019 بمبلغ مقداره (492595,75) 492 ألفا و595 جنيها، والمبالغ الإضافية المُستحقة عنها نتيجة التأخير في السداد.

وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– صندوق العاملين بالقطاع الحكومي– تطالب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بأداء قيمة الاشتراكات المستحقة عن الأجور المنصرفة لجميع العاملين بنظام العمالة المؤقتة- اليومية- بها، وذلك عن الفترة من 1-7-2016 حتى 30-9-2019، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.

عدد العاملين بمركز قويسنا

وأوضحت، «ثبت للجمعية العمومية من واقع الأوراق- وعلى الأخص تقرير اللجنة المشكلة من قِبَل الجمعية العمومية لفحص النزاع، والمُوقع من جميع أعضائها- أن عدد العمالة اليومية التي تعمل لدى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا (81) عاملا خلال فترة النزاع، وأن هؤلاء العمال تربطهم بالوحدة المحلية المشار إليها علاقة عمل بغض النظر عن تحرير عقود لهم من عدمه.

المبالغ المستحقة

وخلصت اللجنة، إلى أن إجمالي الاشتراكات التأمينية المستحقة على هؤلاء العاملين خلال الفترة محل النزاع سالفة البيان- بعد اطلاعها على دفاتر الحضور والانصراف وكشوف اليومية ومستندات صرف الأجور لتلك العمالة ودفاتر مصروفات حساب النظافة الخاص بإدارة الحسابات بالوحدة المحلية المشار إليها- مبلغٌ مقداره (492595,75) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا، وهو ما اعتدّت به الجمعية العمومية.