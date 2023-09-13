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3 من أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ ضمن خريجى برنامج «Value»

كتب:

خيرالله فؤاد
09:03 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ

أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ

قدم برلمان شباب محافظة كفر الشيخ، التهنئة إلى ثلاثة من أعضائه لتخرجهم من الأكاديمية الوطنية للتدريب «NTA» ببرنامج «Value»، برعاية الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توظيف قدرات الشباب

وأوضح عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أن أعضاء البرلمان المشاركين هم نورة فاضل، ومحمد الهلالي، وهبة فتحي، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتوظيف قدرات شباب الجامعات وتأهيلهم للقيادة في المجالات المختلفة وزيارة ميدانية إلى قرى حياة كريمة وبعض المشروعات القومية والمنشآت الجديدة التي تمت مؤخراً وزيارة متحف القوات الجوية المصرية.

الحث على التطوع

وأشار وكيل وزارة شباب كفر الشيخ ، أن البرنامج يهدف للتوعية بماهية قيم التطوع، والتعريف بمؤسسة حياة كريمة ودورها التنموي، واستقبال مقترحات وأفكار الشباب لتطبيقها بقرى حياة كريمة بالتعاون مع الجامعات المختلفة، بجانب تنمية المهارات الشخصية للطلاب وإكسابهم المعارف الأساسية المرتبطة بالموضوعات الحياتية والمهنية المهمة.

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