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وفد تنسيقية شباب الأحزاب في كفر الشيخ لزيارة مسار العائلة المقدسة

كتب:

خير الله فؤاد
04:46 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء زيارته لنقطة مسار العائلة المقدسة داخل المحافظة، وذلك ضمن نشاط مبادرة مسار العائلة المقدسة والتي تقوم بها التنسيقية، ودار اللقاء والحديث عن أهم نقاط التطوير بمدينة سخا، وأهم التحديات التي تواجه تفعيل نقطة المسار.

مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب

وأبدى محافظ كفر الشيخ، إعجابه بفكرة مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودعمه لكل سبل التعاون، مؤكداً تفعيل وتطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ والمنطقة المحيطة، تمهيدا لاستقبال الوفود السياحية بالشكل اللائق، مشيراً إلى جهود محافظة كفر الشيخ لتطوير المسار وأهم التحديات التي تواجه استقبال السياح.

وفد شباب الأحزاب

وناقش محافظ كفر الشيخ، عددا من المحاور المجتمعية مع وفد شباب الأحزاب، وذلك بحضور النائبة هيام الطباخ، والنائبة مرثا محروس أعضاء مجلس النواب، وهاجر سعد الدين، ومينا سنبل، وعلي حسين، ومازن شقوير، ومحمد عمران، وأحمد عبد العزيز.

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بقلم خير الله فؤاد