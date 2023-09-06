ختام فعاليات ورشة «حرفتك صنعتك» بمركز شباب بلطيم في كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ورشة حرفية تحت شعار «حرفتك صنعتك» بمركز شباب بلطيم، بمشاركة أعضاء أندية التطوع، وأندية الفتاة بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

خطة وزارة الشباب والرياضة

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ ورشة العمل تأتي ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة لدعم أندية التطوع وأندية الفتاة بالمحافظة، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتي تسهم فى تحسين دخلهم، وتأهلهم للدخول إلى سوق العمل.

ورشة «حرفتك صنعتك» في مركز شباب بلطيم

يذكر، أنّ الورشة جاءت بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وغادة حسين، مدير الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية، والدكتورة أسماء إسماعيل، مدير إدارة أندية الفتاة بالوزارة، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد منسق أندية الفتاة بالمديرية، وفريق عمل مركز شباب بلطيم.