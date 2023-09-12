«شباب كفر الشيخ» تواصل تنفيذ ورش «حرفتك صنعتك» بالحامول

واصلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تنفيذ الورش الحرفية، ضمن مبادرة «حرفتك صنعتك»، وذلك داخل مركز شباب المجاز الغربي بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة)، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ورش عمل لتعليم الشباب حرف متنوعة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن ورش العمل تقدم للشباب دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات، وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة

فن الريزن

بينما تضمنت الورشة التدريبة الفتيات والشباب على فن الريزن، قدمتها سمر متولي وهدان، حيث تقام تلك الورشة خلال الفترة من 11 سبتمبر وحتى 13سبتمبر الجاري، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد، مسؤول أندية الفتاة بالمديرية، وفريق عمل المركز.