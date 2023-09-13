آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.. خطوات بسيطة للدفع «أون لاين»

مع اقتراب موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي، يبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، حتى لا يتعرضون لدفع غرامة مالية أو لتحويل خط الهاتف الأرضي إلى استقبال فقط، وتتيح الشركة المصرية للاتصالات، فرصة سداد فاتورة التليفون «أون لاين» دون الذهاب للسنترال.

ويعد موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي مهما للعملاء تجنبا لانقطاع خدمة الإنترنت المنزلي عنهم، ونوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وخطوات الاستعلام عنها.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، التي جرى إصدارها يوم 15 أغسطس الماضي، إذ تتيح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة لدفع الفاتورة، ليكون آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي يوم 14 سبتمبر الجاري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

- يقوم المستخدم باختيار الأيقونة الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي.

- يجري إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي الذي يرغب العميل في الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به.

- ثم يتم الضغط على الاستعلام.

- وبعد ذلك تظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، ويمكن دفعها إلكترونيا عن طريق الكروت البنكية أو المحافظ.