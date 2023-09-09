طريقة الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي.. «هتحل المشكة من مكانك«

يعاني بعض مستخدمي خدمات الإنترنت المنزلي من تعرضهم المتكرر للأعطال التي قد تنتج عن مزودي الخدمة، أو بسبب حدوث عطل في الهاتف أو الشبكة، ولذا يبحث الكثير عن طرق الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي؛ والأرقام التي خصصتها شركة المصرية للاتصالات للمواطنين، وبوابة الحكومة المصرية، وهو ما تقدمه لكم «الوطن» عبر السطور التالية.

وحرصت الشركة المصرية للاتصالات، على إتاحة العديد من الأرقام للإبلاغ على أعطال التليفون الأرضي، وهي: «01555000111» أو «19777»، الخاصة بخدمة الدعم الفني، بالإضافة إلى الخط الساخن رقم 111.

طريقة الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء شركة المصرية للاتصالات، والتي تستطيع من خلالها طرح استفساراتك، وسيتم الاستماع والرد على شكوتك، ويمكنك فعل ذلك عن طريق الدخول على رابط الشركة الإلكتروني من هنا، أو عبر Customer.care@te.eg.

كيفية تقديم شكاوى أعطال التليفون الأرضي عبر بوابة الحكومة المصرية

وأتاحت بوابة الحكومة المصرية الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي إلكترونيًا، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للبوابة، ثم تحميل طلب تصليح أعطال التليفونات، عبر بوابة الحكومة المصرية، أو عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الشكاوي، ومن الممكن توجيه الطلب لأقرب سنترال، وسيتم التواصل مع صاحب المشكلة.

ومن الطرق الأخرى لتقديم شكاوى أعطال التليفون الأرضي، أن تقوم بالاتصال على الخط الساخن الخاص بالجهاز القومي للاتصالات وهو «155»، ويمكن الاتصال على رقم الشركة المصرية للاتصالات، أو الخط الساخن والإبلاغ عن مشكلتك وحلها خلال 24 ساعة.