الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. اعرف أماكن الدفع وعقوبة التأخير

توصل شركة «وي» التابعة لوزارة الاتصالات التليفون الأرضي مجانا داخل القاهرة، وتصدر فاتورة الاستهلاك كل 3 أشهر، ويمكن تقسطيها ويهتم المواطنون بـ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لإمكانية دفعها حتى لا تتراكم عليهم، وذلك في ظل إتاحة الشركة المصرية للاتصالات طرقا متعددة لدفع الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وفي إطار خدمات «الوطن» لجمهور القراء، نستعرض رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وكيفية دفع الفاتورة أون لاين وفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنــــــــا.

- الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الفاتورة من هنــــــــــــــــــا.

- ادخال كود المنطقة.

- ادخال رقم الهاتف الأرضي.

- اضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

وأتاحت المصرية للاتصالات، دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة، وذلك من خلال المنافذ الآتية:

- فروع المصرية للاتصالات.

- فروع البريد المصري.

- خدمات فوري.

- ماكينات ATM بالبنك الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- خدمة فودافون كاش.

- خدمة أمان.

- خدمة ممكن.

- خدمة خدماتي.

- خدمة مصاري.

شروط دفع فاتورة التليفون الأرضي

حددت المصرية للاتصالات شروط دفع فاتورة التليفون الأرضي على النحو التالي:

- يكون الدفع خلال شهر من تاريخ دفع فاتورة التليفون.

- لا توجد غرامة في حالة دفع فاتورة التليفون قبل أو خلال التاريخ المحدد لها.

- في حالة سداد الفاتورة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها ستكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير 1.5% من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات.

- في حالة عدم سداد الفاتورة خلال أربعة أشهر من التاريخ المحدد لسدادها تكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير 1.5 % من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات، ويتم رفع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفعها.

- في حالة عدم سداد الفاتورة خلال 7 أشهر من التاريخ المحدد لسدادها سيتم سحب خط التليفون.

- إذا كانت لديك مشكلة بخصوص دفع الفاتورة، يمكنك التوجه إلى قطاع العلاقات التجارية ومناقشة إمكانية تقسيط الفاتورة مع المختصين.

- إذا كانت لديك شكوى بخصوص فاتورتك، يمكنك التقدم بها خلال شهر من تاريخ سداد الفاتورة.