إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي بني سويف القديم

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بني سليمان، في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية بني سليمان في بني سويف

تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل أمام قرية بني سليمان بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق الإسعاف، بـ 3 سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلًا من: محمود طه رمضان، 24 سنة، بني سويف، مهندس، مصاب جرح قطعي بالوجه، وأحمد محمد عطوه، 27 سنة، مقيم اهناسيا، مهندس، مصاب باشتباه كسر بالفك الأيمن، وأحمد عبد الله سلامه، 25 سنة، مركز ناصر، مهندس، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وطه رمضان شاكر، 25 سنة، مهندس، بني سويف، مصاب باشتباه بكسر في الساق الأيسر، ومحمود رمضان شاكر، 24 سنة، مقيم بني سويف، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.