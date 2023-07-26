إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بطريق «بني سويف - المنيا»

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك، بالطريق الزراعي بني سويف المنيا، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع تصادم ميكروباص بزراعي بني سويف المنيا

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك بالطريق الزراعي الفشن المنيا، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

دفع مرفقي إسعاف بني سويف والمنيا بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية لقربها من مكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم بدرية خضر أحمد، 30 سنة، مقيمة الفشن، ومصابة اشتباه خلع بالكتف الأيسر، مع جرح قطعي بالرأس حوالي 15 سنة، وياسين عيد حمدي، 6 شهور، مصابة بكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، ومحمد عصام علي، 13 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب جرح قطعي بالحاجب الأيمن وكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

جرى تحرير محضر بالحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.