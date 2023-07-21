مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث على «صحراوي بني سويف الشرقي»

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي أمام نزلة نفق سنور بدائرة محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

حادث سير بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات أمام نزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، وإصابة 4 من أسرته بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وجار تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المتوفى والمصابين

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع فهد إسماعيل أحمد محمد، 15 عامًا، يقيم بمحافظة سوهاج، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

فيما تبين إصابة خالد إسماعيل أحمد، 6 أعوام، بجرح في الرأس 10 سم، وعزيزة إسماعيل أحمد، 12 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وغالية إسماعيل أحمد، 9 أعوام، بكدمات وسحجات، وهبة سعيد أحمد، 38 عامًا، بجروح وسحجات، جميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بمحافظة سوهاج.