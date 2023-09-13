محمد أبوداوود ضيف إيمان أبوطالب في حلقة خاصة من «بالخط العريض».. الجمعة

في حلقة خاصة واستثنائية، تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض»، على قناة «الحياة»، الفنان والمخرج المسرحي محمد أبوداوود.

يكشف «أبوداوود»، خلال اللقاء، العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، كما يكشف تفاصيل علاقته بعدد من النجوم أبرزهم الفنان الكبير يوسف وهبي، وفؤاد المهندس، والمخرج السيد راضي.

ويتحدث «أبوداوود» أيضا خلال اللقاء، عن سر علاقته بحمدي غيث، ويكشف أسرار الشجار بينهما على المسرح وأمام الجمهور.

كما يوضح محمد أبوداوود، أسرار اعتماده على نفسه بعيدا عن اسم وعلاقات والده، كما يكشف عن مفاجأة خلال اللقاء، حول أجر الفنان سعيد صالح، في مسرحية «مدرسة المشاغبين» مقارنة بالنجم عادل إمام.

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة «الحياة»، في الجمعة من كل أسبوع، الساعة 8 مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.