محمد أبو داوود يكشف تفاصيل علاقته بعادل إمام: «بيحبني وبيسمع رأيي»

قال الفنان محمد أبو داوود، إن أكثر المواقف التي استفاد فيها بخبرته كمخرج، كانت حين طلبه الفنان عادل إمام، ليحل بديلا للراحل مصطفى متولي، في مسرحية «بودي جارد»، مشيرا إلى أن الزعيم يحبه ويحترم آرائه.

كواليس المسرحيات

أشار «أبو داوود»، إلى أن عادل إمام طلب منه أن يشارك في المسرحية، بنفس الشخصية التي قدمها مصطفى متولي، على أن يكون ظهوره الأول في اليوم التالي، وهو أمر صعب على أي ممثل، لكنه قبله من أجل عادل إمام.

وتابع خلال لقاء له ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON: «عملت معاه أول فيلم في حياتي، وهو فيلم "أمهات في المنفى"، ثم "غريب في بيتي"، ورغم أن الأخير كان مشهد صغير، لكني بصيت أني قدام نور الشريف وسعاد حسني، ولم ألتقي به مجددا، إلا وقت فيلم الارهابي».

مرجان أحمد مرجان

أضاف أن عادل أمام كان يحبه، ويقتنع بأرائه جيدا، ويحترمها، قائلاً: «الفنان القدير عادل إمام كان بيحبني، وكان في ساعات يجيبني في أدوار زي مرجان أحمد مرجان مثلا، وكان عارف إني عصبي، ولو اختلفنا في وجهات النظر من السهل يمشيني، لكن عمره ما حصل، لأنه بيحبني، ومقتنع بأرائي، لأنه عارف إني مش مجامل».