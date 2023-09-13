حبس عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز القنطرة غرب، بمحافظة الاسماعيلية، في القبض على عنصر إجرامي وبحوزته كمية كبيرة لمخدري الحشيش والهيدرو قبل بيعها وترويجها على صغار التجار.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء أحمد خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد استهداف ضباط مباحث القنطرة لإحدى البؤر الإجرامية التي يستغلها المتهم في بيع وتخزين المواد المخدرة.

ضبط المتهم

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضبط المتهم وبحوزته كمية تجاوز 20 كيلوجراما من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيدرو، قبل بيعها وترويجها علي صغار التجار، فيما تم التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة.

وكلّفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول المتهم ونشاطه في بيع المواد المخدرة، فيما قررت إرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحديد ما بها من مخدر.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، مع التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة، لحين ورود تقرير المعمل الكيميائي.

حملات في الإسماعيلية

ويستهدف ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية خلال حملات يومية تجار المواد المخدرة وأماكن تخزين المخدرات في نطاق مراكز التل الكبير والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز شرطة ابوصوير.

ونجحت الحملات في الوصول الي عدة مخازن في القنطرة شرق بها كميات كبيرة من مخدر البانجو تجاوزت 3 أطنان، فيما تم ضبط عدد من التشكيلات العصابية التي تعمل في الاتجار بالمخدرات على نشاط واسع.