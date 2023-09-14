في ذكرى رحيله.. كم كان أول أجر تقاضاه حسن فايق في فرقة نجيب الريحاني؟

في مثل هذا اليوم منذ 43 عاما رحل صاحب أشهر ضحكة في تاريخ السينما المصرية والعربية، الذي اشتهر بملامح تدل على طفولة وبراءة صاحبها، استطاع من خلالها أن يخطف قلوب الجماهير، إنه الفنان حسن فايق، الذي رسم بها البسمة على وجوه محبيه قبل أن يتوفى متأثرًا بإصابته بشلل نصفي.

رحلة حسن فايق الفنية

رحلة طويلة خاضها الفنان الراحل حسن فايق في مسيرته الفنية، إذ بدأ مشوراه قبل عشرينيات القرن الماضي، متنقلًا بين الفرق المسرحية في شارع عماد الدين، وقبل نهاية الثلاثينات يعرف طريقه إلى شاشة السينما، ويستقبله الجمهور تدريجيًا، حتى يصبح اسمه ضمن أبرز نجوم الكوميديا في زمن الفن الجميل.

راتب حسن فايق في فرقة نجيب الريحاني

بدأ احترافه للسينما عام 1932، بفيلم «أولاد الذوات»، ثم شارك في العديد من الأعمال السينمائية، كما أنه عمل في فرقة «نجيب الريحاني»، وكان راتبه الشهري 15 جنيهًا وهو أول أجر حصل عليه، وكان ذلك الأجر الأعلى في الفرقة، ولكن لم يكن يوضع اسمه على «البوسترات» الدعائية، لأن الجمهور لا يعرفه رغم نجاحه على خشبة المسرح وذلك بحسب ما ذكره في لقاء إذاعي له مع الإعلامي وجدي الحكيم.

كوّن حسن فايق فرقة في بداية مشواره من الهواة ضمت الفنان يوسف وهبي، وتشاء الأقدار بعد مرور السنين أن يعمل «فايق» مع «وهبي» ويكون الأخير متحكمًا في توزيع الأدوار، فعانى «فايق» من إهمال يوسف وهبي له وعدم إعطائه أدوار مؤثرة، ما جعل يشعر بعدم الراحة في التعامل قائلا: «لم أشعر بالراحة في العمل مع يوسف وهبي لأنه لم يكن يعطيني أدوارًا تليق بي؛ لأن كل المجلات الفنية كانت تقول ليوسف أنت تلميذ حسن فايق، فشعرت وكأنه يعاقبني ويقلل مني، لانتقل للعمل مع نجيب الريحاني والذي قدمت معه رواية ملك الصابون».

أعمال حسن فايق الفنية

ومن أشهر أعمال حسن فايق: «أولاد الذوات، سلامة في خير، انتصار الشباب، لعبة الست، ليلى بنت الأغنياء، قلبي دليلي، بلبل أفندي، نشالة هانم، حسن ومرقص كوهين، إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات، إسماعيل ياسين طرزان، إسماعيل ياسين في دمشق، سكر هانم، الزوجة 13، صاحب الجلالة، وخطيب ماما».

أكثر من 170 عملًا فنيًا، شارك فيها حسن فايق، وكان آخر ظهور له قبل نهاية الستينيات من خلال فيلم «معبودة الجماهير» مع عبدالحليم حافظ وشادية وزينات صدقي، ليختفي بعدها عن الأضواء ويصاب بالمرض الذي يمنعه من الظهور بعد معاناته مع الشلل النصفي، مدة تزيد عن 12 عامًا، وحتى رحيله في مثل هذا اليوم 14 سبتمبر عام 1980.